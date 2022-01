Jaroussky, Garcia: un regard nouveau

Prendre des risques, marier des mondes et des répertoires différents : voilà l’idée derrière À sa guitare, disque réunissant le contre-ténor Philippe Jaroussky et le guitariste Thibaut Garcia pour un premier album commun.

Au départ étonnant, le duo atypique trouve un équilibre intéressant dans l’approche du répertoire pour voix et guitare et offre un regard nouveau sur des pièces connues, avec aussi bien Erlkönig de Schubert, In Darkness Let Me Dwell de John Dowland que El Mirar de la Maja d’Enrique Granados ou… Septembre de Barbara.

« C’est notre travail de jouer avec une palette de couleurs pour produire quelque chose d’unique… Nous avons beaucoup réfléchi à cet album, mais nous y avons aussi mis notre cœur », explique Thibaut Garcia qui accompagne Philippe Jaroussky avec caractère et présence.