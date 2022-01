Raja Casablanca: Marc Wilmots est toujours bien au poste

Sous des calendriers de plus en plus épais couve une véritable guerre économique entre la FIFA, le patron du football à l’échelle mondiale, et l’UEFA, la confédération continentale la plus puissante de toutes, qui en concentre l’essentiel des richesses. Coincé entre les deux belligérants, gonflé par l’hyperinflation du marché, le ballon est au bord de l’explosion. Et pourtant, l’escalade n’est pas près de s’arrêter…