Coronavirus: la plupart des pays européens en rouge foncé sur la carte de l’ECDC

La Belgique reste en rouge foncé sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, tout comme les Pays-Bas, une grande partie de l’Allemagne, la France et la quasi-totalité de l’Europe de l’Ouest.

La carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies est toujours de plus en plus rouge ces dernières semaines. Fin novembre, les dernières zones vertes avaient déjà toutes disparu à l’exception d’une petite partie de la Roumanie. Les zones teintes en orange disparaissent également de semaine en semaine. Aujourd’hui, seule la Roumanie est teintée d’orange et de vert. La Belgique, quant à elle, reste rouge foncée.