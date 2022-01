Variant omicron: les symptômes qui impliquent un test PCR

Il n’y aura bientôt plus de quarantaine obligatoire pour les personnes vaccinées contre le coronavirus, après un contact à haut risque avec une personne testée positive. Les tests PCR pour les contacts à haut risque asymptomatiques sont également abandonnés dès lundi prochain, que la personne soit vaccinée ou non. La durée d’isolement pour les personnes positives est aussi revue. Les ministres de la Santé des différents niveaux de pouvoir l’ont décidé mardi lors d’une CIM (Conférence interministérielle) Santé publique.

Par contre, un test PCR reste nécessaire dès l’apparition des symptômes du covid et d’omicron en particulier : fatigue, maux de gorge et de tête, nez qui coule, toux, courbatures. Des symptômes plus rares, mis en lumière par le Center for disease control and prevention, aux Etats-Unis, ont été constatés chez des patients développant une forme grave de la maladie, indiquent plusieurs médias anglo-saxon : teinte pâle, grise ou bleue sur la peau, les lèvres ou les ongles, douleurs dans la poitrine, toux persistante, confusion et fatigue extrême.