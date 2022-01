Belgique, France, Royaume-Uni… le point sur les mesures sanitaires en vigueur

Par La rédaction avec Belga et AFP

Ces derniers jours, de nombreux pays européens ont annoncé de nouvelles mesures pour faire face au variant omicron. Belgique, France, Royaume-Uni et dernièrement le Portugal, voici les mesures actuelles en vigueur dans ces pays.

Belgique

Depuis le 26 décembre dernier, une série de nouvelles mesures sont d’application. Comme le fait de faire ses courses à deux dans les magasins, l’interdiction du public pour les événements sportifs… Les événements culturels restent eux finalement ouverts après de nombreuses discussions sous tensions et conditionnées par certaines mesures strictes comme l’obligation du Covid Safe Ticket, le nombre limité dans les salles et l’importance de la ventilation.

Ce jeudi, un nouveau Comité de concertation a confirmé le télétravail à 4 jours par semaine et a affirmé que la rentrée scolaire de ce lundi 10 janvier se ferait en présentiel dans les écoles maternelles, primaires et secondaires ainsi que dans l’enseignement artistique à temps partiel, sous réserve du respect, entre autres, des mesures sanitaires préventives suivantes : accent permanent sur la ventilation, port du masque obligatoire à partir de 6 ans, respect des règles relatives au testing et quarantaine, les réunions doivent être organisées de manière digitale, éviter au maximum le mélange des classes dans les espaces intérieurs communs (salle d’études, réfectoire…), les excursions d’une journée sont autorisées conformément aux règles en vigueur dans la société, les activités extra muros avec nuitée restent suspendues.

France

Après trois jours de débats tumultueux, alimentés par des propos controversés d’Emmanuel Macron, prêt à « emmerder » les non-vaccinés, l’Assemblée nationale a adopté jeudi au petit matin en première lecture le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal.

Le projet de loi doit désormais être examiné par le Sénat dominé par la droite en début de semaine prochaine, pour une entrée en vigueur que le gouvernement voulait au 15 janvier mais qui devrait être repoussée de quelques jours.

Il faudra alors aux plus de 12 ans pouvoir justifier d’un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et bars, aux foires ou aux transports publics interrégionaux. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé.

Royaume-Uni

A partir de ce vendredi, les voyageurs n’auront plus à se faire dépister au covid-19 avant leur trajet vers le Royaume-Uni et n’auront plus, s’ils sont vaccinés, à s’isoler en attendant le résultat d’un test PCR réalisé après leur arrivée, a récemment annoncé le Premier ministre britannique Boris Johnson au Parlement.

Par ailleurs, les Britanniques asymptomatiques ne devront plus passer de test PCR pour confirmer un résultat positif d’un test rapide, selon les médias outre-Manche. Cette mesure a pour objectif de ne pas prolonger plus longtemps que nécessaire la période d’isolement. A partir du 11 janvier, les personnes concernées pourront se placer en isolement dès le test rapide.

Portugal

Au Portugal, même vaccinés, les voyageurs arrivant sur le territoire par avion continueront de devoir présenter un test négatif au covid-19 au moins jusqu’au 9 février, a annoncé jeudi le Premier ministre Antonio Costa. Comme d’autres pays européens, le Portugal enchaîne de nouveaux records de cas quotidiens successifs, avec plus de 39.000 cas signalés mercredi et jeudi, mais affiche un taux de vaccination parmi les plus élevés du monde (89 % de la population totale).