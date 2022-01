Espace: le télescope James Webb a déployé son miroir secondaire

Le télescope James Webb (JWST) a franchi avec succès une nouvelle étape critique mercredi : le déploiement de son miroir secondaire. Ce dernier doit transmettre la lumière captée par le miroir principal aux instruments. Sur le site de la Nasa, il est possible de suivre les étapes du déploiement du JWST.

Mardi, on annonçait déjà le déploiement réussi du bouclier thermique du télescope JWST. Ce losange de la taille d’un terrain de tennis est constitué de 5 couches séparées chacune par 30 centimètres de vide. Le bouclier thermique bloque et dissipe la chaleur en provenance de notre étoile : le Soleil. Dorénavant, le télescope et les miroirs sont plongés dans le noir.