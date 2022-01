Le «Djokogate» embrase Melbourne

Novak Djokovic a passé une seconde nuit au Park Hotel de Melbourne, établissement de piètre réputation utilisé par le gouvernement australien pour retenir les personnes en situation irrégulière, réfugiés et demandeurs d’asile. La possibilité de respecter quelques jours de quarantaine dans un appartement loué par Goran Ivanisevic et son team lui a été refusée. No way, pas de passe-droit. Le sourire un brin triomphant qu’il affichait sur Instagram mardi (un post qui a embrasé les médias et l’opinion publique australiens), avant son embarquement, s’est effacé, laissant place à une soupe à la grimace. Novak Djokovic, menacé d’expulsion par l’Australie, est au cœur d’une saga rocambolesque qui vire à l’affrontement judiciaire, diplomatique et politique (sur fond d’élections fédérales) mais qui, avant tout, fait peser une lourde hypothèque sur sa participation au prochain Open d’Australie (17-30 janvier).