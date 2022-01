Belgique: dix rendez-vous à ne pas manquer en 2022

Entre une rentrée des classes nouvelle formule, une possible taxation kilométrique à Bruxelles ou encore l’arrivée d’un vaccin nasal contre le covid, 2022 promet de ne pas être de tout repos pour les Belges. Le « procès du siècle » des attentats de Bruxelles et la confirmation, ou non, de la sortie nucléaire constitueront, à coup sûr, des rendez-vous incontournables de l’année à venir.