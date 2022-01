Le stock de masques FFP2 est-il suffisant?

Le Comité de concertation de ce jeudi 6 janvier recommande le port du masque FFP2 pour les personnes testées positives au covid, pour les personnes vulnérables ou dans les zones très fréquentées comme les transports en commun. Ces masques sont obligatoires dans certains cas en Autriche, en Allemagne et en Italie notamment. En Belgique, ils sont vendus en moyenne à 2 euros 50 la pièce. Ces prix peuvent aller de 1 euro à 5 euros la pièce en fonction des pharmacies.

Des stocks variables

« Nous avons eu beaucoup de demandes ces derniers temps pour ces masques », témoigne une pharmacienne de BelliPharma à Bruxelles. « Nous avons du stock, car nous avons acheté à l’avance, en prévision », ajoute-t-elle. La pharmacie Bayard à Liège ne s’inquiète pas non plus. « Nous avons reçu une grosse commande de FFP2 hier, et nous avons pu en recommander aujourd’hui », déclare une de leurs employés. D’autres pharmacies ne constatent pas de ruée vers les masques FFP2, mais craignent des ruptures. « Le stock n’est pas assez suffisant pour fournir des masques à tous ceux qui en demandent », témoigne une pharmacienne du centre-ville de Bruxelles. Même chose pour d’autres pharmacies à Anvers et à Liège qui ne seront pas livrées avant la semaine prochaine.