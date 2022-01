Comité de concertation: le compteur de CO2 lors de la conférence de presse indiquait des valeurs alarmantes

Le compteur de CO2 de la salle de la conférence de presse du Comité de concertation indiquait initialement 700ppm pour ensuite augmenter au fur et à mesure que les gens entraient.

En effet, le compteur de CO2 de la salle de la conférence de presse indiquait initialement 700ppm. Au fur et à mesure que les journalistes, photographes et autres invités entraient, la valeur augmentait, raconte une journaliste du Nieuwsblad. Le compteur a signalé jusqu’à 1000ppm et est monté jusqu’à 1200ppm, a-t-elle ajouté.