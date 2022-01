Assaut du Capitole: Joe Biden s’en prend à son prédécesseur et son «tissu de mensonges»

Joe Biden a toujours pris grand soin d’éviter de nommer son prédécesseur, depuis son entrée à la Maison Blanche le 20 janvier 2021. Le 46e président des Etats-Unis tenait à se concentrer sur les priorités économiques et sanitaires du pays, et à réconcilier une Amérique déchirée par les passions politiques et raciales. Trop de travail, arguait-il, pour être pollué par le souvenir de l’ex-occupant du Bureau ovale.

Un an plus tard, Joe Biden est apparu sous les ors du Congrès pour célébrer un triste anniversaire, celui de l’assaut sanglant contre le Capitole du 6 janvier 2021 (5 morts, et 4 suicides ultérieurs). Et cette fois, l’ombre de Donald Trump rôdait derrière chaque tournure de phrase, bien que le dirigeant démocrate se garde de le citer nommément.