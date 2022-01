Philippe Devos: «Une certitude, dans les hôpitaux, on nous demande de préparer le scénario du pire»

Entre 30.000 et 125.000 contaminations par jour au plus fort de la cinquième vague… soit jusqu’à quatre fois plus qu’aujourd’hui ! Le système de santé pourra-t-il tenir un tel choc ? On sait déjà que testing et tracing ne pourront l’absorber avec les mesures actuelles, raison pour laquelle les règles de quarantaine et de test ont été assouplies. On sait aussi que, moins virulent, omicron enverra proportionnellement moins de malades à l’hôpital. On sait enfin, et c’est moins rassurant, que la loi des grands nombres devrait faire son œuvre : même petite, la part de « cas graves » parmi de très nombreux malades fera inévitablement des milliers d’hospitalisés.