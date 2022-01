Aron Dönnum: «Je n’étais rien avant le match à Bruges»

Après un début de saison très compliqué, Aron Dönnum s’est avéré être l’élément offensif le plus tranchant du Standard. Arrivé durant l’été dernier à Sclessin précédé d’une belle réputation, l’ailier norvégien se confie sur ses six premiers mois en bord de Meuse.

Amateur de ski et de skateboard, ancien joueur de basket pour se diversifier, et féru de tatouages. Aron Donnüm est un personnage dans le vestiaire des Rouches. Un mec qui dégage quelque chose, sur et en dehors des terrains. Rencontre avec celui qui aime se définir comme un « Jackass »…

Aron, êtes-vous déçu de ne pas avoir pris l’avion pour Marbella ?

Il y avait une certaine impatience car c’est toujours sympa de s’entraîner sous le soleil. Mais nous avons tout ici pour faire de bonnes choses. En fait, peu importe l’encadrement, tant que j’ai un terrain pour jouer au foot, je suis heureux.