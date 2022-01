Codeco: la confiance ne se regagne pas en une conférence de presse

Le dernier Codeco a obtenu le record de la plus longue conférence de presse et, il faut se rendre à l’évidence, cet exercice tenait plus de la communication interne qu’externe.

Un nouveau record vient d’être battu dans l’interminable histoire de cette pandémie. Celui de la plus longue conférence de presse depuis que le Comité de concertation existe. Une heure, seize minutes et cinquante-cinq secondes. Pour annoncer que rien ne change. Les écoles rouvrent lundi comme prévu, les bureaux resteront vides quatre jours sur cinq comme pressenti et tout le monde est prié de respecter les mesures de prévention comme d’habitude. On décernera en passant la couronne de roi de la sincérité au ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, qui a concédé, à la trente-septième minute (juste après ses bons vœux), que « manifestement, tout le monde ne regarde pas ou ne regarde plus les conférences de presse ».