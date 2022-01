Eden Hazard et Adnan Januzaj sur le podium des joueurs de Liga qui subissent le plus régulièrement des fautes

Par rapport à la Premier League ou à la Bundesliga, le contingent de joueurs Belges évoluant en Liga n’est pas très épais (5). Pourtant, Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Landry Dimata (Espanyol), Thibaut Courtois et Eden Hazard (Real Madrid) tentent de se montrer sous leur plus beau visage. Si le gardien de la Casa Blanca et l’ailier des Colchoneros font preuve d’une belle régularité au plus haut niveau, deux autres éléments se démarquent d’une autre façon.

Ainsi, Adnan Januzaj et Eden Hazard font partie des joueurs du championnat espagnol, ayant disputé au moins 500 minutes, qui subissent le plus de fautes sur base de leur temps de jeu. C’est en effet ce que rapporte le quotidien espagnol AS. Avec respectivement une faute obtenue toutes les 25 minutes (38 fautes en 947 minutes) et toutes les 26 minutes (22 fautes en 571 minutes), les deux éléments figurent même sur le podium de ce classement particulier. Ils ne sont devancés que par le Portugais Joao Felix (Atlético Madrid) qui subit en moyenne une faute toutes les 20 minutes (27 fautes en 534 minutes).