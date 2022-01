Boris Becker pas tendre avec Novak Djokovic: «Il fait une grosse erreur en ne se faisant pas vacciner»

Cette semaine, le N.1 mondial a vu son visa d’entrée annulé et le Serbe s’est retrouvé placé dans un centre de rétention de Melbourne, une mesure qui a suscité la fureur de sa famille et de ses fans. C’est dans une chambre exiguë qu’il a été contraint de passer la journée de vendredi, jour de Noël orthodoxe. Il est encore difficile d’établir ce qui s’est passé exactement, mercredi soir, quand le joueur de 34 ans a présenté son passeport à son arrivée à Melbourne.

« Pas le plus populaire »

La principale différence est qu’il est possible, en Australie, de bénéficier d’une exemption temporaire de vaccination en prouvant avoir été contaminé par le coronavirus dans les six mois précédents. Mais cette possibilité ne s’applique pas aux étrangers entrant en Australie. Il n’a cependant pas été confirmé que Djokovic ait invoqué une infection antérieure pour justifier le fait qu’il n’ait pas été entièrement vacciné.

En attendant une décision définitive, Boris Becker, l’ancien entraîneur du Serbe et légende du tennis, s’est penché sur la situation actuelle. « Je suis si proche de lui que je le vois presque comme un membre de la famille, mais dans chaque famille, il y a parfois des désaccords », avancé dans une chronique publiée dans The Daily Mail. « Je pense qu’il fait une grosse erreur en ne se faisant pas vacciner. Une erreur qui menace le reste de sa carrière et une chance de prouver qu’il est le plus grand joueur de tous les temps. D’autant qu’il n’a jamais vraiment été le garçon le plus populaire de la classe. »