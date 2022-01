Emmanuel Macron, Romelu Lukaku et Novak Djokovic: les gagnants et les perdants de la semaine

Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Emmanuel Macron

Politologues et éditorialistes gloseront à l’infini : le président français a-t-il eu raison de souligner son envie d’« emmerder les non-vaccinés » ? Une certitude au terme de cette semaine : si l’intention était de faire parler de lui sans être encore candidat et de contraindre ses adversaires à réagir, et donc à perdre la main dans le débat sanitaire, Emmanuel Macron a gagné sur toute la ligne. Dans un premier temps en tout cas.

Romelu Lukaku