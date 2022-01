L’horeca wallon appelle le prochain Codeco à des assouplissements significatifs

Fermeture à 1 h du matin pour les restos et les bars, réouverture des boîtes de nuit… selon le secteur en Wallonie, c’est envisageable vu le nombre de lits de soins intensifs repassé sous la barre des 500 et malgré le variant omicron.

Au lendemain d’un Comité de concertation qui a maintenu les restrictions sanitaires décrétées en décembre, la Fédération horeca Wallonie lance un appel à l’assouplissement aux différents gouvernements. « La Belgique est repassée en dessous des 500 lits de soins intensifs consacrés à des patients malades du covid. Ce cap, qui fait partie des critères de l’urgence épidémique, a été utilisé à plusieurs reprises pour fermer ou rouvrir notre secteur. Ce fut le cas en mai-juin 2021, lorsque nous avons pu redémarrer en terrasses puis en intérieur. En conséquence, nous demandons au Codeco du 14 janvier prochain de donner une perspective claire à l’horeca et à la nuit, si le nombre de lits en soins intensifs reste stable durant une semaine », déclare au Soir Maxence Van Crombrugge, président de la fédération.

En d’autres termes, le représentant du secteur souhaite que, dans un délai rapproché, les restrictions pesant encore sur les restaurants et sur les cafés (fermeture à 23h et 6 personnes par table maximum, sauf pour les membres d’un même foyer) s’envolent ou soient significativement assouplies. « Nous permettre de fermer à 1 heure du matin, par exemple, améliorerait considérablement nos conditions de travail et de service à la clientèle », souligne Maxence Van Crombrugge, favorable également à la réouverture des boîtes de nuit, même si cela doit s’assortir de conditions comme des tests rapides à l’entrée. « Les discothèques que l’on a refermées rapidement disposent encore de milliers de tests en stock. La trentaine de boîtes installées en Wallonie sont à l’agonie. Il est temps de réévaluer la situation. »