Les émissions de CO2 des voitures neuves n'ont jamais été aussi faibles qu'en 2021

Alors que cette moyenne était encore de 107,9 g/km en 2020, selon l'ancien test NEDC, elle est tombée à 97,1 g/km en 2021 (NEDC), selon les chiffres indiqués par la Febiac. Mesurées selon le nouveau test WLTP, les émissions moyennes de CO2 sur un an sont passées de 130,7 g/km à 116,9 g/km en 2021 (WLTP). Cette amélioration est due, selon la Febiac, à la popularité croissante des motorisations électriques et hybrides, notamment auprès des entreprises.

Même constatation pour les voitures hybrides rechargeables avec une prise (PHEV): sur les 47.815 nouvelles immatriculations, plus de 9 sur 10 (90,3%) ont été effectuées par des entreprises ou des indépendants, les clients particuliers représentant 9,7% des acheteurs de PHEV en 2021. Le marché est davantage équilibré du côté des voitures hybrides auto-rechargeables (HEV), dont les 19.516 nouvelles immatriculations sont réparties à 52,7% pour les clients particuliers et à 47,3% par les sociétés et les indépendants.