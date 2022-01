Le patron d'Apple Tim Cook a perçu 100 millions de dollars l'an dernier

Tim Cook a reçu l'année comptable écoulée beaucoup d'actions supplémentaires car il dirige Apple depuis dix ans. A titre de comparaison, en 2020, sa rémunération totale s'élevait à 15 millions de dollars à peine.

Depuis plusieurs années, le salaire de base du dirigeant est de 3 millions de dollars. Il a reçu en outre 12 millions supplémentaires car l'entreprise a atteint certains objectifs en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel. Il a aussi reçu plus de 82 millions de dollars en options sur actions. Apple a encore dû débourser 1,4 million de dollars pour assurer la sécurité de son patron et pour ses déplacements en jet privé.