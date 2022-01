Météo: jusqu’à 10 centimètres de neige attendus ce vendredi

Le temps sera variable vendredi avec, surtout sur la moitié sud du pays, des averses de pluie, de grésil ou de neige. « Nous prévoyons des averses hivernales, généralement sous forme de neige au-dessus de 400-500 mètres, et pouvant temporairement devenir plus intenses en soirée sur le sud de l’Ardenne et la Lorraine belge. Par conséquent, au sud du sillon Sambre et Meuse, les cumuls de neige fraîche en 24h pourraient atteindre des valeurs de 5 à 10 centimètres en plusieurs endroits, voire très localement un peu plus », communique l’Institut royal météorologique (IRM), qui a placé la Belgique en alerte jaune en raison des « conditions glissantes » à prévoir.

Une autre alerte jaune a été émise et concerne le sud du pays : « Entre ce vendredi matin et dimanche matin, nous prévoyons régulièrement des précipitations, sous forme continue ou d’averses. Celles-ci seront parfois abondantes avec des cumuls sur 24h pouvant atteindre, voire dépasser, 25 mm en plusieurs endroits. Très localement, des cumuls autour de 30 ou 35 mm en 24h seront possibles », prévient l’IRM.