Tennis: Flipkens et Zimmermann échouent aux portes des demi-finales à Melbourne

La paire hispano-belge s’est inclinée au deuxième tour face aux Australiennes Destanee Aiava et Lizette Cabrera (victorieuses au premier tour de Greet Minnen et de l’Australienne Ellen Perez), 7-5, 1-6, 10-6 en une heure et 31 minutes de jeu, qui avait toutefois été interrompu par la pluie.

Une autre Belge a subi le même sort. Associée à l’Allemande Julia Loohof, Kimberley Zimmermann ne s’est pas qualifiée pour les demi-finales du tournoi de tennis WTA de Melbourne Summer Set 1. La Bruxelloise de 26 ans, 95e mondiale en double, et l’Allemande de 27 ans ont été battues en quarts de finale par les Américaines Asia Muhammad et Jessica Pegula, têtes de série N.2 et tombeuses d’Alison Van Uytvanck et de la Danoise Clara Tauson au premier tour (0-6 ; 5-7) en une heure et huit minutes de jeu.