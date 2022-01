Le Conseil d’Etat rejette une demande de suspension du port du masque à l’école

Les élèves en question attaquaient l’arrêté royal du 23 décembre dernier modifiant les mesures corona. Elles arguaient entre autres d’un risque de retard d’apprentissage à cause du port obligatoire du masque en classe, une des élèves souffrant déjà de dyslexie et étant suivie par un logopède. La seconde petite fille souffre, selon la requête, d’irritations au visage et le port du masque aurait sur elle un effet démotivant et compliquerait son apprentissage.

À lire aussi Codeco: dans la ligne de mire des experts et politiques, franchir le «pic» de janvier

Le Conseil d’Etat pointe cependant dans son arrêt de nombreux manques dans la requête, qui n’apporte pas les preuves suffisantes d’un risque concret qui justifierait l’extrême urgence.