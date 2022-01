Le taux d'inflation de 5% dans la zone euro en décembre (2)

Parmi les principales composantes de l'inflation, l'énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en décembre (26%, comparé à 27,5% en novembre), suivie de l'alimentation, alcool et tabac (3,2%, comparé à 2,2% en novembre), des biens industriels hors énergie (2,9%, comparé à 2,4% en novembre) et des services (2,4%, comparé à 2,7% en novembre), détaille l'office européen des statistiques.

Le taux d'inflation pour la Belgique le mois passé était estimé à 6,5%.

Parmi les grands pays, l'Espagne (6,7%) et l'Allemagne (5,7%) ont connu les plus fortes hausses le mois dernier, dépassant la moyenne européenne. A l'inverse, les prix sont restés plus sages en Italie (4,2%) et surtout en France (3,4%), selon les données européennes harmonisées calculées par Eurostat.