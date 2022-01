Coronavirus: un quart des nouvelles contaminations belges sont détectées à Bruxelles

Selon Steven Van Gucht, la situation bruxelloise s’explique sans doute par une population « moins vaccinée, plus mobile au niveau international et plus jeune, donc ayant plus d’activités impliquant des contacts ».

Si la situation se détériorait principalement dans un premier temps pour les jeunes dans la vingtaine à Bruxelles, toutes les tranches d’âge et toutes les provinces sont maintenant concernées. Un quart des nouvelles contaminations sont encore néanmoins constatées dans la seule capitale, sans doute à cause d’une population « moins vaccinée, plus mobile au niveau international et plus jeune, donc ayant plus d’activités impliquant des contacts », a expliqué le virologue.

Les nouvelles hospitalisations sont elles aussi en augmentation, et ce depuis fin décembre, avec 172 nouvelles admissions par jour en moyenne (+28 %), mais la situation en unités de soins intensifs « reste gérable pour l’instant avec moins de 500 patients, bien qu’on atteigne ici le point le plus bas », a prévenu d’ores et déjà Steven Van Gucht.