Les énergies renouvelables ont à nouveau battu des records en 2021 (Elia)

La production éolienne et solaire a atteint 15,2 TWh en 2021, en légère hausse de 2% (15 TWh en 2020), grâce à une augmentation des capacités installées onshore (+11%) et solaires (+17%). Selon Elia, le 21 mai 2021, la somme de la production solaire et éolienne en Belgique a atteint un nouveau record absolu avec une production de 6.420 MW.

Le nucléaire, dont la disponibilité a été importante l'an dernier, a représenté en 2021 52,4% du mix électrique. "L'utilisation du nucléaire dans le mix électrique est en augmentation de 47% par rapport à l'année 2020. Cela a eu comme conséquence de pousser les unités de gaz à la baisse et les exportations à la hausse", constate Elia. Si la forte disponibilité du parc nucléaire a tendance à faire baisser la production des centrales à gaz, les prix élevés du gaz ont probablement accentué cet effet en 2021.