Bruxelles: un appel à manifester contre les mesures sanitaires ce dimanche

Le tract, qui appelle le « peuple de Belgique » à se mettre « debout » pour protester notamment contre le CST et le port du masque pour les enfants, annonce un rassemblement à la gare du Nord, à Bruxelles, dès 13h ce dimanche. Et demande aux futurs manifestants de se munir d’instruments quelconques pour faire le plus de bruit possible : « Soyez inventifs ! »