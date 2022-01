Coronavirus: tester les enfants chaque semaine? «Trop cher», clame le milieu associatif

Le jeudi 6 janvier, le Comité de concertation (Codeco) a recommandé aux parents de « faire passer un autotest à leurs enfants d’âge scolaire à partir du dimanche 9 janvier et de répéter cette démarche une fois par semaine ». Un autotest coûte entre 3 et 8 euros. Pour une famille avec deux enfants, deux autotests par semaine coûtent entre 24 et 64 euros par mois. A cela vient s’ajouter le coût des masques et gels hydroalcooliques, que l’association Test Achats avait évalué à plus de 40 euros par mois en juin dernier. Le prix d’un autotest peut être réduit à 1 euro pour les bénéficiaires de l’intervention majorée, soit à 8 euros par mois pour une famille avec deux enfants.