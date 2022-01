Petite victoire pour la culture au Conseil d’Etat: la jauge sera (au moins) de 200 par salle, et non par jour

Petite victoire : en défendant l’arrêté covid ce vendredi devant le Conseil d’Etat, l’avocat du gouvernement a précisé que la jauge maximale de 200 devait être entendue « par salle » et non « par jour ».

Après deux heures de plaidoiries ce vendredi matin, devant la XVe chambre du Conseil d’Etat, bien malin qui pourrait dire si les plaignants isus du monde culturel obtiendraient la suspension et l’annulation de l’arrêté royal du 29 décembre limitant les jauges de leurs salles à 200 personnes maximum par jour. La magistrate qui présidait aux débats n’était pas celle qui présidait lors du fameux arrêt du 28 décembre favorable à la culture, et l’auditeur a pour sa part remis un avis défavorable aux plaignants car la jauge de 200 avait déjà été instituée par arrêté royal le 4 décembre, sans que les plaignants se manifestent et attaquent l’arrêté. A suivre ce raisonnement, il n’y aurait donc pas urgence.