Un sans-abri condamné à trente mois de prison pour violence envers la police

L’homme avait réussi à s’emparer d’une arme d’un policier et à la pointer sur lui.

Les faits s’étaient déroulés le 27 juin à la gare de Brussels Airport, après que plusieurs voyageurs avaient donné l’alerte parce qu’un sans-abri marchait sur les voies dans un état de confusion. Sur les indications d’un agent de la société Securitas, un agent de la police fédérale avait ensuite suivi le suspect dans une zone isolée où le sans-abri s’était caché, derrière une porte. L’agent avait alors sorti son arme et sommé l’homme de sortir de sa cachette.

Un homme qui avait agressé des policiers à deux reprises, notamment à Brussels Airport, a été condamné vendredi à trente mois de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Lors de l’un des deux incidents, le prévenu avait réussi à s’emparer de l’arme de service d’un policier et à la pointer sur l’agent et d’autres membres du personnel de sécurité.

Ce dernier, après avoir d’abord obéi et s’être mis à genoux, s’était ensuite rebellé et une bagarre avait éclaté. Le sans-abri s’était alors emparé de l’arme de service de l’agent et l’avait pointée sur ce dernier. Finalement, il avait pu être maîtrisé. Après son interrogatoire, il avait été libéré sous conditions.