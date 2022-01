Les réformes du calendrier mettent à mal les joueurs de football: Pedri et Son, exemples de cet excès

La Fifpro a étayé la dénonciation de cet excès avec deux exemples : ceux de Son, l’attaquant sud-coréen de Tottenham, et de Pedri, la starlette du FC Barcelone. Le compteur de Son a enregistré 220.000 kilomètres parcourus sur les 3 dernières années. Pour sa part, le milieu de terrain « azulgrana », la saison passée, a été sur la brèche, sans le moindre répit, du 27 septembre 2020 (1re journée de Liga) jusqu’au 7 août 2021 (finale des Jeux olympiques avec l’Espagne). Entre équipes nationales (« A », U23, U21 et sélection olympique) et club, le prodige canarien a disputé 73 matchs d’un souffle. Il est jeune (25 novembre 2002), mais il a éprouvé à ses dépens cette généreuse débauche. Trop, c’est trop.

Incontournable jusqu’à l’été passé, Pedri n’a disputé que 4 matchs depuis la reprise de la saison, et pas en fonction d’un choix technique ou d’une certaine forme de sagesse. Il s’est blessé dans les prémices de la saison en cours, aux quadriceps de la jambe gauche, le 14 septembre en Ligue des champions face au Bayern de Munich. Revenu bien trop tôt, il a été victime d’une rechute aux mêmes muscles 15 jours plus tard à Lisbonne face au Benfica local. 101 jours à l’infirmerie pour une année de folie – remis a priori, il vient de sortir, en outre, de sa quarantaine consécutive au covid : voilà le prix à payer à une cadence démentielle. Même s’il ne faut pas généraliser, même s’il faut tenir compte de la mauvaise gestion des staffs technique et médical du Barça et de la fédération espagnole, l’exemple de Pedri doit faire réfléchir sur ces calendriers confondus avec des chèques bancaires. Même la jeunesse ne suffit plus !