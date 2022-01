La FEB appelle le gouvernement à supprimer ou à bloquer l’indexation automatique

La croissance observée l’an dernier va perdre de son élan lors du premier semestre de 2022, estiment les entreprises sondées début novembre par la FEB. Cette baisse de l’optimisme est indissociable de l’explosion des coûts que de nombreuses entreprises ont subie et vont encore subir, souligne vendredi la Fédération des entreprises de Belgique. Concernant les perspectives économiques dans six mois, il y a moins de secteurs anticipant une hausse d’activité : alors qu’ils étaient cinq en mai, ils ne sont désormais plus que trois (l’intérim, les TIC et la construction), parmi lesquels on ne retrouve plus aucun secteur industriel. Plus de 40 % des secteurs de la FEB s’attendent même à une détérioration du climat économique (contre 25 % en mai). Le niveau d’avant-crise semble avoir été retrouvé au troisième trimestre de 2021, la croissance serait dès lors de 5,4 % en 2021. Mais elle faiblirait assez fortement, jusqu’à 2,2 % en 2022.

Malgré ces prévisions un peu ternes, les entreprises semblent déterminées à poursuivre leurs investissements. « Cela reste une nécessité absolue dans la Belgique actuelle », explique Edward Roosens, directeur économique de la FEB. Plus de 50 % des répondants comptent augmenter leurs investissements dans les six prochains mois, contre 15 % en mai. Des moyens seront consacrés notamment à la technologie, la numérisation et au verdissement de la production, selon M. Roosens. En matière d’emplois, les sociétés ne s’attendent pas à de grands bouleversements à moyen terme.