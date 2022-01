Grosse surprise à Manchester United: Cristiano Ronaldo menacerait de quitter le club l’été prochain

La situation de Manchester United en Premier League n’est pas des plus réjouissantes.

Septième en Premier League, Manchester United vit une saison compliquée. Si Ole Gunnar Solskjaer a payé le prix fort en quittant le club, Ralf Rangnick n’a pas encore réussi à redresser complètement la barre. Et ce n’est pas tout…

Cristiano Ronaldo, revenu au club l’été dernier, en aurait marre de la situation. Selon le Daily Mail, le Portugais aurait indiqué à la direction des Red Devils qu’il ne souhaitait pas voir l’entraîneur allemand rempiler pour une saison supplémentaire à la tête de l’équipe. Or le principal intéressé a la mission de trouver un nouveau coach pour le prochain exercice. Raison pour laquelle CR7 lui a mis un fameux coup de pression… sans quoi l’attaquant n’hésiterait pas à (déjà) repartir de Manchester United l’été prochain. Et ce, à un an de la fin de son contrat…