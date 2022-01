Hongrie: Katalin Novák, une protégée d’Orbán bientôt présidente du pays

Au printemps, la Hongrie aura très probablement la première et plus jeune présidente de son Histoire. Désignée candidate le 22 décembre par le Premier ministre Viktor Orbán, Katalin Novák, ex-ministre de la Famille, devrait obtenir sans peine l’aval du Parlement - contrôlé aux deux-tiers par le parti Fidesz au pouvoir -, juste avant les législatives du mois d’avril. Quadragénaire et polyglotte, l’ambassadrice de la politique nataliste magyare s’est aussi distinguée en musclant les réseaux internationaux du Fidesz.