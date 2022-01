Lampiris change de nom et devient TotalEnergies

Lampiris a été créée en 2003 par Bruno Venanzi -actuel président du Standard de Liège- et Bruno Vanderschueren. Le fournisseur d'énergie est progressivement devenu le 3e acteur sur le marché résidentiel de l'énergie en Belgique. L'entreprise est bien ancrée en Wallonie et à Bruxelles.

Le CEO Marc Bensadoun estime que cette nouvelle appellation va permettre à Lampiris de "bénéficier de toutes les ressources et expertises de TotalEnergies afin d'être en meilleure position pour relever le défi du changement climatique".

"C'est grâce à TotalEnergies que Lampiris a pu s'associer à cet immense parc d'éoliennes au large d'Ostende, appelé Rentel. Grâce à ce parc, l'un des plus grands de Belgique, nous pouvons fournir en électricité verte et locale, 300.000 familles de plus", a commenté le responsable dans un message vidéo.