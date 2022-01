USA: seulement 199.000 emplois créés en décembre, bien moins qu'attendu

Le taux de chômage a néanmoins continué de baisser et ce, plus que prévu, tombant à 3,9% (-0,3 point de pourcentage), se rapprochant ainsi de son niveau d'avant la pandémie (3,5%).

En décembre, l'emploi a continué de progresser dans le secteur des loisirs et l'hôtellerie là où la pandémie sévit le plus ainsi que dans les services professionnels et commerciaux, dans l'industrie, dans la construction et dans le transport et l'entreposage.