Pertes covid en droits d’auteur: le mécanisme va être révisé

En 2022, le gouvernement fédéral viendra-t-il à nouveau au secours des artistes-auteurs et interprètes dont les droits d’auteur et droits voisins ont chuté à cause de la crise covid ? C’est possible, mais il faudra d’abord comprendre ce qui a entravé cet automne le versement effectif des compensations 2020 et 2021, et en tirer les leçons. Tel était l’objectif, ce mercredi, d’une réunion des sociétés de gestion de droits au cabinet du ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne (PS).