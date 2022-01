Hugo Broos: «Pour les joueurs africains, gagner la CAN est plus important que disputer la Coupe du monde»

Pendant un petit mois (9 janvier-6 février), le continent africain va battre au rythme effréné de la CAN. Ce dimanche, la rencontre entre les Lions indomptables (Cameroun) et les Étalons (Burkina Faso) donnera le coup d’envoi officiel de cette compétition ô combien attendue par les 24 peuples représentés. Entre une très forte attente populaire et une situation sanitaire des plus inquiétantes, le Cameroun sera le théâtre d’une épreuve qui aurait pu ne pas se disputer. Ou, du moins, dans des conditions beaucoup plus strictes que celles en vigueur. « Avec le Covid, je ne prends pas le risque de voyager au Cameroun. Je connais un peu le pays : les règles et la réalité sont parfois un peu différentes là-bas sur place. Mais je compte bien suivre, de chez moi en Belgique, certains matches sur des chaînes ou des sites internet », assure Hugo Broos (69 ans), lauréat de la compétition en 2017 avec le Cameroun et actuel sélectionneur de l’Afrique du Sud.