La Fifa dévoile les trois finalistes du prix «The Best» récompensant le Joueur de l’année

Vainqueur du championnat d’Allemagne avec le Bayern Munich, Lewandowski, 33 ans, a battu les records de buts en Bundesliga sur une saison et sur une année civile de Gerd Müller, les portant respectivement à 41 et 43.

Le Polonais Robert Lewandowski (Bayern Munich), tenant du titre, l’Argentin Lionel Messi (Paris Saint-Germain) et l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) sont les trois finalistes au prix The Best – Joueur de la FIFA de l’année, a annoncé vendredi la fédération internationale de football.

Cela ne lui avait pas permis de remporter le Ballon d’Or, qui est allé pour la septième fois à Lionel Messi, 34 ans. L’Argentin, passé l’été dernier du FC Barcelone au Paris Saint-Germain, a remporté la Copa America avec l’Argentine pour la première fois de sa carrière.

Les deux hommes sont les deux derniers lauréats du trophée The Best, Messi recevant la récompense en 2019 et Lewandowski l’an passé. Le troisième finaliste est Salah, 29 ans, auteur d’une spectaculaire première partie de saison avec Liverpool (16 buts en Premier League, 7 en Ligue des champions).

Par rapport au podium du Ballon d’Or, Salah prend la place de Jorginho, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea et de l’Euro avec l’Italie.

Chez les dames, les trois finalistes sont les mêmes que celles du Ballon d’or, à savoir la lauréate du prestigieux trophée, l’Espagnole Alexia Putellas, sa compatriote et équipière au FC Barcelone, champion d’Europe, Jennifer Hermoso, et l’Australienne de Chelsea Sam Kerr.

L’une de ces trois joueuses succédera à l’Anglaise Lucy Bronze, victorieuse de la récompense pour l’année 2020.

La cérémonie (virtuelle) des The Best FIFA Football Awards aura lieu le 17 janvier à Zurich. La FIFA dévoilera alors le nom des lauréats et lauréates des autres trophées : prix Puskas, meilleur gardien, meilleure gardienne, Entraîneur de l’année pour le football masculin et Entraîneur de l’année pour le football féminin.