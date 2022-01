Comment bien utiliser son autotest avec des enfants

C’est une bonne idée sur le papier car les autotests sont plus sensibles, surtout quand on n’est pas vaccinés, ce qui est encore le cas de nombreux enfants. Mais cela va être un coup financier terrible pour les parents, surtout pour ceux qui ont de nombreux enfants », explique la pédiatre Marie-Agnès Hayez. Y a-t-il une méthode à préconiser pour les enfants ? « Non, c’est comme pour les parents. S’il s’agit d’un test antigénique nasal, il faut enfoncer l’écouvillon sur une longueur de 2 à 3 cm dans chaque narine et tourner dix fois. S’il s’agit d’un test salivaire, il faut faire cracher l’enfant dans un pot s’il est en mesure de le faire. Sinon, il faut aller dans la bouche avec le coton-tige et racler la gorge. »