Conditions glissantes, neige, pluies abondantes…: l’IRM lance une double alerte jaune

Ce numéro est disponible pour signaler des dommages et dégâts des eaux causés par les intempéries et pour lesquels une assistance des pompiers est nécessaire, ce afin de soulager le 112 qui est destiné aux situations présentant un danger pour la vie.

L’IRM a introduit une alerte jaune dans les provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg valable jusque dimanche 07h00, afin de prévenir de précipitations abondantes pouvant dépasser les 25 millimètres. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les cumuls de neige fraîche en 24h pourraient atteindre des valeurs de 5 à 10 cm en plusieurs endroits, voire très localement un peu plus. Durant la nuit de vendredi à samedi, les températures seront proches de 0 degré en de nombreux endroits. Les parties encore mouillées de la surface du sol pourraient alors geler et conduire à la formation de plaques de glace.

Une autre alerte jaune a été émise pour prévenir de conditions glissantes dans toutes les provinces. En Wallonie, celle-ci est valable de 09h00 vendredi matin (sauf dans le Brabant wallon) jusque 10h00 samedi. Dans le Brabant wallon et le reste des provinces, elle commencera à 22h00.