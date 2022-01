Dante Vanzeir évoque son avenir à l’Union: «Je n’ai pas l’ambition de partir en hiver»

En stage à La Manga, Dante Vanzeir a réitéré son envie de rester à l’Union au moins jusqu’à la fin de la saison. « Dans ma tête, il y a 0 % de chance que je parte maintenant », a-t-il déclaré. « Ou je pourrais peut-être dire qu’il y a quand même 1 % de chance que je parte car on ne sait jamais qu’un club me voudrait et mettrait des millions sur la table de l’Union. Car cela pourrait aussi être important pour le club s’il reçoit un gros montant. Mais moi, je n’ai pas l’ambition de partir. » Voilà qui devrait rassurer les fans de l’Union et qui va dans le sens de la direction saint-gilloise qui a déjà affirmé à maintes reprises vouloir conserver ses cadres jusqu’à la fin de la présente saison.

En sens inverse, l’USG pourrait encore se renforcer. Le club bruxellois serait en contact avec le milieu de terrain de 23 ans d’origine espagnole Cameron Puertas, actif à Lausanne-Sport. D’après les médias suisses, l’Union pourrait payer la somme d’1,2 millions de francs, soit le montant fixé pour son indemnité de départ.