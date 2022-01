Jules Van Cleemput se dévoile: «Être stoppé dans mon élan, l’histoire de ma vie»

Sa blessure

Touché au ligament de la cheville depuis plus de deux mois, Jules Van Cleemput espérait retrouver le chemin des terrains à temps plein cette semaine à Belek. Ce n’est toutefois pas le cas puisqu’après une séance complète – bien qu’en évitant les duels – avec le groupe mercredi, l’ancien Malinois n’a pas pu s’entraîner normalement ces deux derniers jours.

Il a même passé une IRM ce vendredi, qui n’a rien révélé d’anormal. Avant ce nouveau léger retour en arrière, il se voulait toutefois optimiste au soir de son premier entraînement depuis longtemps.

« Je me sens bien, je pense que j’avais d’abord repris un peu tôt et là j’ai bien bossé avec Jacques Borlée. On a fait beaucoup d’exercices pour la cheville, ça m’a fait du bien », soulignait le joueur qui devra tout de même probablement ranger aux placards ses ambitions d’être pleinement apte pour le match à Anvers dans une semaine.