Le bitcoin pâtit de l'aversion au risque et dégringole début 2022

Vendredi vers 16H20 GMT (17H20 à Bruxelles), le bitcoin cédait 4,8% à 41.061 dollars, en baisse de plus de 10% sur les premières séances de l'année et quelques instants après avoir touché un plus bas depuis septembre à 40.634,65 dollars.

"Il y a des similarités avec le mouvement des prix entre mi-mai et août", quand les prix avaient reculé de plus de 50% avant de remonter de plus belle, pour atteindre leur plus haut historique en novembre à 68.992 dollars, rappelle Mikkel Morch, de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies ARK36.