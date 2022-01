SC Charleroi: Kayembe est arrivé, groupe divisé en deux ce vendredi après-midi

Joris Kayembe est enfin arrivé à Belek ce vendredi en début de soirée. Il a assisté à la fin de l’entraînement d’une partie de ses équipiers. Les plus jeunes avaient, eux, travaillé avec Jacques Borlée auparavant.

Le Sporting de Charleroi a récupéré un joueur de plus ce vendredi en début de soirée. Après Vakoun Bayo, Joris Kayembe a en effet rejoint le groupe. Il a d’ailleurs assisté à la toute fin de la séance de fin de journée lors de laquelle Edward Still avait travaillé en compagnie des plus expérimentés du noyau. La finition était notamment au menu.

Au préalable, Jacques Borlée avait fait travailler les plus jeunes sur des exercices de puissance.