David Bowie, icône non binaire

Les réveillons de Noël sont aussi l’occasion de rattraper le temps perdu. C’est ainsi que je fus quelque peu estomaqué lorsque, quelque part entre l’apéro et la dinde, ma filleule de 19 ans réclama à cor et à cri qu’on passât David Bowie. « Tu écoutes David Bowie ? A ton âge ?! ». « J’adore David Bowie ! C’est un précurseur. C’est la première icône non binaire ! » Voilà bien une chose que j’ignorais. Et pourtant, à y regarder de plus près, c’est comme une évidence.

Non binaire. Se dit d’une personne qui ne s’identifie ni comme strictement homme, ni comme strictement femme. Elle peut s’identifier aux deux, ou à aucun des deux (a-genre), ou son genre peut varier dans le temps (genre fluide). Bref, l’identité non binaire dépasse les normes de féminin et de masculin. Cela n’est-il pas exactement tout David Bowie ?