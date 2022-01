Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a réussi à terminer au-dessus des 4.300 points

Aedifica (113,20) et Umicore (35,07) perdaient 1,65% et 0,31%, Melexis (102,60) et Aperam (49,94) étant par contre positives de 0,69% et 0,87%.

Galapagos (46,06) avait viré de 0,70% à la hausse, rejoignant Solvay (106,20) qui gagnait 0,76%, UCB (96,08) concédant 0,08%.

Proximus (17,07) et Telenet (32,70) progressaient de 0,18% et 0,68%, Orange Belgium (19,58) gagnant par ailleurs 1,24% tandis que Bpost (7,84) cédait 0,44%.

Roularta (18,70) et Jensen (31,10) valaient 2,5% et 2,3% de plus que jeudi, Quest For Growth (8,30) et EVS (21,15) progressant de 2,2% et 2,4%, Keyware Tech. (1,15) de 6,5%.

Recticel (19,44) était positive de 1,2%, Azelis (23,90) chutant par contre de 1,9% tandis que Nyrstar (0,28) reperdait 16,7%.

Onward Medical (9,62) abandonnait près de 3% en compagnie de Hyloris (18,50), Advicenne (9,01) et Sequana Medical (7,40) qui perdaient un peu plus de 2% chacune.