Tête de classe, Wout van Aert vise le 9/10

L’espace d’un tour d’horloge, une heure et un chouïa d’effort dans le sable côtier, il abandonnera le maillot noir-jaune-rouge pour retrouver celui de son employeur habituel, Jumbo-Visma. Mais face au vent du large, sourire aux lèvres, Wout van Aert devrait réenfiler la tunique tricolore dès la cérémonie protocolaire du championnat de Belgique (organisé à huis clos, rappelons-le). Désuète, la glorieuse incertitude du sport ? La formule paraît carrément hors de propos, tant le Campinois a maîtrisé son sujet et survolé la concurrence depuis le début de la saison hivernale. Huit succès en neuf épreuves : seule la malchance l’a privé du sans-faute, dimanche dernier lors de la manche mondiale à Hulst. Un saut de chaîne malvenu, qui a ensuite contraint le Campinois à un éreintant jeu de saute-mouton pour échouer à la 4e place, en ayant au passage démontré qu’il restait le plus véloce et agile de tous.