France: à gauche, le jeûne du désespoir

L’eurodéputé Pierre Larrouturou et une douzaine de militants écologistes ont entamé une grève de la faim pour demander l’union de la gauche avant la présidentielle. Mais ils ont peu de chances d’être entendus.

C’est le dernier signe du désespoir : une grève de la faim. L’eurodéputé Pierre Larrouturou ( » Nouvelle donne ») et une douzaine de militants écologistes ont décidé de cesser de s’alimenter. Pour procéder à une petite détox après les fêtes ? Pas du tout. L’heure est grave. Les adeptes du jeûne veulent attirer l’attention pour réclamer l’union de la gauche à trois mois de la présidentielle. « Si la droite passe, avec Macron ou Pécresse, on sera reparti pour cinq ans d’inaction climatique », affirment les grévistes. « Cela signifiera des centaines de milliers de morts de plus ».

A leurs yeux, il ne serait pas trop tard pour que les candidats unissent leurs forces. Ils plaident pour une participation générale à la « primaire populaire », une initiative citoyenne pour laquelle militent plus de trois cent mille sympathisants de gauche et qui doit se tenir par vote électronique fin janvier.