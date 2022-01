La vaccination des enfants de 5 à 11 ans prend doucement son envol

Dès la semaine prochaine, la Flandre et Bruxelles vaccineront les enfants de 5 à 11 ans sur leur territoire. En Wallonie, le démarrage effectif est prévu le 17 janvier, afin de favoriser l’administration de la troisième dose pour les plus de 18 ans.

Le 30 décembre, dans un décor de Batman, de police ou de bateaux, les premiers petits Belges de 5 à 11 ans se faisaient vacciner en Flandre. Dès lundi, c’est au tour de Bruxelles de sortir de sa phase pilote pour se lancer dans le grand bain. Les premiers signes sont positifs, se réjouit la porte-parole de la Commission communautaire commune (Cocom) Fatima Boudjaou. « Alors qu’on s’attendait à vacciner 50 enfants par jour, on en a vu (en moyenne) 114. » En neuf jours, près de 1.000 enfants ont reçu leur première dose. Pour la suite, les centres de vaccination bruxellois se mettront à l’image des Schtroumpfs et des créneaux horaires spécifiques seront dédiés aux plus jeunes : le mercredi après-midi et le samedi.